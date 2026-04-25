Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στο κινεζικό ιδιωτικό διυλιστήριο Hengli λόγω των συναλλαγών του με το Ιράν, σύμφωνα με ενημέρωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του υπουργείου, μικρά και ανεξάρτητα διυλιστήρια με έδρα την Κίνα «συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη της κινεζικής οικονομίας». Το Χενγκλί φέρεται να είναι «ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες του Ιράν» στις εξαγωγές αργού και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, με αγορές «δισεκατομμυρίων» δολαρίων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία, τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν μέρος του «στόλου φάντασμα» της Τεχεράνης και προσφέρουν «σωσίβιο στην οικονομία του ασταθούς ιρανικού καθεστώτος».

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πως οι ΗΠΑ στοχοποιούν «το δίκτυο πλοίων, ενδιάμεσων και αγοραστών από το οποίο εξαρτάται το Ιράν» για να εξάγει το πετρέλαιό του στις διεθνείς αγορές.

«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει τις ροές αυτές—μέσω μυστικών εμπορικών συναλλαγών και χρηματοδότησης—εκτίθεται στον κίνδυνο κυρώσεων των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο κ. Μπέσεντ. Περιέγραψε τα μέτρα ως μέρος της επιχείρησης “Economic Fury” («οικονομική οργή»), του οικονομικού σκέλους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, γνωστής ως επιχείρηση “Epic Fury” («επική οργή»).

Οι κυρώσεις προβλέπουν τη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που εμπίπτει στην αμερικανική δικαιοδοσία, καθώς και την απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων των ΗΠΑ με όσους εμπλέκονται.