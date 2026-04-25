Ο πόλεμος με το Ιράν, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει πρωτοφανή εξάντληση στα στρατιωτικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου και πηγές από το Κογκρέσο, η υπερδύναμη βρίσκεται σε οριακό σημείο ετοιμότητας για άλλες πιθανές παγκόσμιες συγκρούσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου 1.100 πυραύλους κρουζ τύπου stealth μακράς εμβέλειας (JASSM-ER), αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων ο καθένας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα New York Times

. Τα συγκεκριμένα όπλα είχαν σχεδιαστεί κυρίως για ενδεχόμενη αντιπαράθεση με την Κίνα, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική. Υπολογίζεται ότι απομένουν περίπου 1.500 πύραυλοι, αριθμός που θεωρείται οριακός για τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στη χρήση των πυραύλωνTomahawk, με τον αμερικανικό στρατό να έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 — ποσότητα δεκαπλάσια της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας των ΗΠΑ. Παράλληλα, η αεράμυνα έχει καταναλώσει άνω των 1.200 αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων ανά μονάδα. Δεδομένου ότι η παραγωγή των Patriot το 2025 ανήλθε σε μόλις 600 μονάδες, η πλήρης αναπλήρωση των αποθεμάτων αναμένεται να απαιτήσει χρόνια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη χρήση άνω των 1.000 πυραύλων Precision Strike και ATACMS, με αξιωματούχους να περιγράφουν τα εναπομείναντα αποθέματα ως«ανησυχητικά χαμηλά».

Το τεράστιο οικονομικό βάρος του πολέμου

Το οικονομικό κόστος της επιχείρησης είναι εξίσου βαρύ. Αν και ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να δημοσιοποιήσει επίσημες εκτιμήσεις, ανεξάρτητες δεξαμενές σκέψης όπως το American Enterprise Institute και το CSIS υπολογίζουν τις δαπάνες μεταξύ 28 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων — σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Μόνο το πρώτο διήμερο των επιχειρήσεων, το κόστος των πυρομαχικών ανήλθε στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στα ποσά αυτά προστίθενται οι απώλειες εξοπλισμού, όπως η καταστροφή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών MC-130 και τριών ελικοπτέρων MH-6 κατά τη διάρκεια επιχείρησης των SEAL Team 6 για τη διάσωση πιλότου. Το συνολικό κόστος των απωλειών αυτών αγγίζει τα 275 εκατομμύρια δολάρια.

Ανακατανομή στρατιωτικών πόρων και διεθνείς επιπτώσεις

Η ανάγκη για άμεση τροφοδοσία του μετώπου στη Μέση Ανατολή ανάγκασε το Πεντάγωνο να αποσπάσει πόρους από την Ευρώπη και την Ασία. Στην Ευρώπη, η έλλειψη drones και η ακύρωση στρατιωτικών ασκήσεων έχουν αποδυναμώσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας.

Το μεγαλύτερο πλήγμα, ωστόσο, καταγράφεται στον Ειρηνικό. Κατά τους New York Times, για πρώτη φορά, αμερικανικά συστήματα αεράμυνας THAAD και Patriot αποσύρθηκαν από τη Νότια Κορέα, όπου στάθμευαν για την αντιμετώπιση της βορειοκορεατικής απειλής, ώστε να μεταφερθούν στο μέτωπο του Ιράν.

Παράλληλα, η απομάκρυνση του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε στρατιωτικούς κύκλους, που εκτιμούν ότι η ετοιμότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Παραγωγικά όρια και στρατηγικές ανησυχίες

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, η πραγματικότητα στην αμυντική παραγωγή δείχνει διαφορετική εικόνα. Αν και έχουν υπογραφεί επταετείς συμφωνίες με τη Lockheed Martin για τον τετραπλασιασμό της παραγωγής κατευθυνόμενων πυρομαχικών, οι βιομηχανίες καθυστερούν την έναρξη των επεκτάσεων, αναμένοντας την έγκριση χρηματοδότησης από το Κογκρέσο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού,«υπάρχουν πεπερασμένα όρια στις αποθήκες πυρομαχικών». Ο ίδιος υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για μια νέα εθνική στρατηγική που θα εξισορροπεί τις τρέχουσες ανάγκες με τις μελλοντικές απειλές.