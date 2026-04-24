Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση», είπε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι όποια απόπειρα το Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.