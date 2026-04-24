Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία του, μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στα social media. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Όπως ανέφερε, η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης. Ο καρκίνος του προστάτη εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από σειρά εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αρχικά, οι γιατροί θεώρησαν τον όγκο καλοήθη. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία, η οποία, όπως τόνισε ο ίδιος, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο 76χρονος Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον πολύ καλή.

Κατά τη φετινή ιατρική αξιολόγηση, όλοι οι δείκτες της φυσικής του κατάστασης επέστρεψαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι καρδιολογικές εξετάσεις του, όπως είπε, ήταν εξαιρετικές και δεν προέκυψαν προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είχε τοποθετήσει βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο Νετανιάχου εξήγησε ακόμη ότι καθυστέρησε να δημοσιοποιήσει τον ιατρικό του φάκελο προκειμένου να αποτρέψει, όπως ανέφερε, «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν από το να διαδίδει περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, δήλωσε: «Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας. Πρώτον δόξα τω θεώ είμαι υγιής, δεύτερον είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση, τρίτον είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως».