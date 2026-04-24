Την οριστική παύση της δίωξης λόγω θανάτου για τον έναν κατηγορούμενο ανακοίνωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει πλέον έναν ελεγκτή της Αρχής Διαφάνειας για τον τρόπο που ερεύνησε την εκτέλεση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη αφού ο πρόεδρος ανέγνωσε ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ελεγκτή η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 15 Απριλίου 2026 στην οικία του στο Χαλάνδρι, χωρίς να αναφέρει αιτία θανάτου.

Η πλευρά των συγγενών θυμάτων των Τεμπών εμφανίστηκαν με δύο θέσεις έναντι του θέματος με την πρώτη να ζητά να εξασφαλιστούν οι επίσημες λεπτομέρειες ως προς την αιτία θανάτου ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η άλλη άποψη που εκφράστηκε από δικηγόρους της Υποστήριξης της Κατηγορίας , ήταν να αναζητηθεί μεν επιβεβαίωση, με πιστοποιητικά για την αιτία του θανάτου, αλλά να ανακοινωθεί η παύση της δίωξης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για το θέμα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις αντιρρήσεις του συνηγρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή . Ο συνήγορος είπε στο δικαστήριο ότι αντιτάσσεται στην παράσταση στην Υποστήριξη της Κατηγορίας των συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας καθώς όπως ανέφερε δεν προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξίωσης τους και της πράξης που αποδίδεται στον εντολέα του.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Μαϊου.