Τα δεδομένα για τη ναυτιλία εν μέσω της διεθνούς κρίσης λόγω του πολέμου, με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές και με επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία να βρίσκονται σε εξέλιξη, επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν οι συμμετέχοντες στη σχετική συζήτηση, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

«Είναι ένας πόλεμος στον οποίο, πρώτα απ’ όλα, μας ενδιαφέρει η αξία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των ναυτικών μας. Ταυτόχρονα, όμως, εκτυλίσσεται σε ένα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά κομβικό σημείο για την ενεργειακή αλυσίδα, την οικονομία, την πρωτογενή παραγωγή και συνολικά για όσα επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε αρχικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μέσω πλοίων ή το 25% του παγκόσμιου φυσικού αερίου. Αυτό δεν συμβαίνει. Όσο περνούν οι μέρες και η κατάσταση παρατείνεται, τόσο πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και διαμορφώνονται σταδιακά πολύ δύσκολα σενάρια για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών».

Υπογράμμισε ότι «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία ούτε τι απόνερα θα αφήσει».

Κληθείς να απαντήσει στο αν η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στις εξελίξεις, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το είχε επισημάνει ο Ντράγκι στην έκθεσή του, πριν από ενάμιση χρόνο, για την πορεία ανάταξης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όλους μας, όπως και για τη χώρα μας. Το 60% της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τα λιμάνια μας και το γεγονός ότι το 89% του εμπορίου διεξάγεται διά θαλάσσης, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή ανάπτυξης, εσόδων, θέσεων εργασίας και διαπραγματευτικής ισχύος για την Ευρώπη. Δυστυχώς, ενάμιση χρόνο μετά, έχουν γίνει λίγα ή ελάχιστα».

Επισήμανε ακόμη ότι υπάρχουν ηγεσίες και πρωτοβουλίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και ότι «πρέπει να τις μιμηθούμε στην Ευρώπη και να αναταχθούμε γρήγορα».

Αναφερόμενος στα ναυτιλιακά επαγγέλματα, είπε ακόμη: «Οφείλει η μέση ελληνική οικογένεια να ξανασυζητήσει το ενδεχόμενο η επόμενη γενιά να στραφεί και προς τα ναυτιλιακά επαγγέλματα». Και πρόσθεσε: «Στο ελληνικό Δημόσιο οι μισθοί είναι 1.000 ευρώ ή κάτι παραπάνω και, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυσή τους, δεν επαρκούν για το κόστος ζωής, ούτε για να φύγει ένα παιδί από την πατρική του οικία. Στη ναυτιλία, όμως, οι αποδοχές είναι αισθητά υψηλότερες».

Για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, ανέφερε: «Φέτος οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Μέχρι τώρα, όμως, το κράτος έδωσε 55 έως 57 εκατ. ευρώ στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Δεν αυξήθηκαν μέχρι στιγμής. Είμαστε ξανά εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και θα το κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Laskaridis Shipping Co. Ltd και της Lavinia Corporation, Παναγιώτης Λασκαρίδης, αποσαφήνισε ότι «η γενική αντίληψη πως κάθε πόλεμος φέρνει πολλά χρήματα στους εφοπλιστές δεν ισχύει γενικευμένα».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει δραματικά επεισόδια με απώλειες ναυτικών. Πρόκειται για μία προσωρινή ανωμαλία στη ναυτιλία. Υπήρξαν και στο παρελθόν κρίσεις και η ναυτιλία τις ξεπέρασε».

Σημείωσε ακόμη: «Ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανείς για τον Τραμπ, η συζήτηση που έχει ανοίξει για την αδράνεια της Ευρώπης δεν είναι αβάσιμη. Η Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει όσο θα μπορούσε και συχνά περιμένει αντί να δρα».

Πρόσθεσε, δε: «Στη ναυτιλία είμαστε 50 φορές πιο ισχυροί σε σύγκριση με άλλες χώρες».

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Alpha TV, Αντώνης Σρόιτερ.