Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και ο μετασχηματισμός του ταξιδιού του καταναλωτή σε προϊόντα, υπηρεσίες και λιανεμπόριο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Με τη συμμετοχή στελεχών από διαφορετικούς κλάδους της αγοράς αναλύθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει η νέα ψηφιακή εποχή στο μάρκετινγκ, τέθηκε το πλαίσιο για το πώς η ΤΝ μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν, συγκρίνουν και επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οδηγώντας πώς ένα γραμμικό μοντέλο μετατρέπεται σε ένα δυναμικό, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα.

Ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, Founding Partner & Chairman, Strategy & Commercial Growth στην Prime Partners Ελλάδας, σημείωσε ότι «κινούμαστε προς μία εποχή όπου η επόμενη αγορά μας θα γίνει πριν συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη», περιγράφοντας την είσοδο του AI ως «αλγοριθμικού πελάτη» ανάμεσα σε brand και καταναλωτή. Τόνισε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μετατοπίζεται στην πρόβλεψη αναγκών σε πραγματικό χρόνο, ενώ υπογράμμισε πως «το CX πρέπει να σχεδιάζεται από τον πυρήνα του AI».

«Η απάντηση δεν είναι η αυτοματοποίηση των πάντων, αλλά ο συνδυασμός τεχνολογίας και ανθρώπινης κρίσης», ανέφερε η Αντιπρόεδρος και Managing Director της Daikin Ελλάδας, κ. Χριστίνα Αντωνίου, επισημαίνοντας ότι η ΤΝ μετατοπίζει τον έλεγχο του ταξιδιού του καταναλωτή, σε ψηφιακά σημεία σύστασης και σύγκρισης, με την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια να αναδεικνύονται σε νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ο Chief Operating Officer (COO), METRO ΑΕΒΕ, κ. Δημήτρης Κοντός, σημείωσε ότι η ΤΝ βελτιώνει ήδη κρίσιμες λειτουργίες του λιανεμπορίου, όπως τη διαθεσιμότητα προϊόντων και τον περιορισμό των out-of-stock φαινομένων, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη πρόκληση είναι η μετάβαση από τα customer clusters σε πραγματικά εξατομικευμένες, δυναμικές προτάσεις βάσει αγοραστικής αποστολής (mission-based shopping).

Ο Managing Director της Volton Energy και της Orizon Telecom Ελλάδας, κ. Διονύσης Τσίτος, επισημαίνοντας ότι οι στρατηγικές μετατρέπονται πλέον σε δυναμικά συστήματα συνεχούς προσαρμογής, ενώ ανέδειξε τον φόβο των εργαζομένων ως βασική πρόκληση για την υιοθέτησή του.

Τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο της ομορφιάς ανέδειξε η Country Director της Sephora Ελλάδας, κυρία Μαρίλια Τόμπρα, σημειώνοντας ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν καθοδήγηση και συναισθηματική νοημοσύνη από τους συμβούλους ομορφιάς, ακόμη και σε ένα περιβάλλον ενισχυμένο από την ΤΝ, με τα in-store experiences να αποτελούν βασικό πεδίο διαφοροποίησης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ρόδης Σαββάκης, CEO, fyi.news.