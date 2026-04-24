Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το τελευταίο «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της στην Κρήτη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου.

Τα τρία παιδιά της, συντετριμμένα, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αποχαιρετισμού, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την απώλεια της μητέρας τους.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της υπόθεσης, ο γιος της 43χρονης μίλησε στο MEGA και περιέγραψε το πώς βιώνει η οικογένεια την απώλεια: «Από εκεί ψηλά είμαστε σίγουροι ότι θα μας βλέπει, ότι θα μας βοηθήσει, ήταν η μητέρα μας, μας αγαπούσε, θα μας αγαπάει. Αναγνωρίσαμε αυτές τις ημέρες ότι δεν είμαστε μόνο 3-4, ο κόσμος έχει αλληλεγγύη, καλοσύνη, δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Η οικογένεια δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει, τα αδέλφια μου και ο πατέρας παραμένει.

Πιο δύσκολα είναι η γιαγιά μου. Θα περάσει το δικό της Γολγοθά, θέλω να ξέρει ότι είμαστε μαζί της».