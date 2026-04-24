Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, οι μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα δραματικά γεγονότα στο «Live News» και τα πρώτα λόγια του 40χρονου μετά τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, γεννούν ερωτήματα για το αν κάποιοι γνώριζαν τις προθέσεις του, αν υπήρξαν άτομα που προσπάθησαν εκείνες τις ώρες να τον βοηθήσουν στη συγκάλυψη του εγκλήματος και αν ο ίδιος, που δύο μέρες μετά αυτοκτόνησε, είχε βοήθεια όταν πήρε την απόφαση να μεταφέρει τη σορό της 40χρονης με το αυτοκίνητό της.

Στενή συγγενής της αδικοχαμένης μητέρας είναι πεπεισμένη πως ο δράστης και αυτόχειρας δεν ήταν μόνος. «Πιστεύουμε ότι δεν ήταν μόνος του, γιατί είχε ψυχολογικά αυτός ο άνθρωπος».

Με ποιον συνομιλούσε ο 40χρονος μετά το έγκλημα;

Μετά το έγκλημα, ο 40χρονος καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο στον δρόμο για την καφετέρια όπου ζήτησε να του καλέσουν ταξί και λίγα λεπτά αργότερα όταν περίμενε να φτάσει το όχημα.

Από διαφορετικές κάμερες καταγράφεται με ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του. Μέσα στην καφετέρια πάντως, ο ίδιος ανέφερε πως το κινητό του ήταν εκτός λειτουργίας, από το τροχαίο που είχε λίγο νωρίτερα, όπως έλεγε.

«Και πεζός που ήτανε μίλαγε στο τηλέφωνο. Μπαίνει μέσα στο καφέ και λέει ότι δεν έχω τηλέφωνο, μου έπεσε και έσπασε απ’ το το ατύχημα. Με το που του καλούν το ταξί, βγαίνει έξω και βγάζει απ’ την τσέπη το τηλέφωνο και μιλάει. Πού μιλάει;», πρόσθεσε η συγγενής της 43χρονης.

Με ποιο άτομο συνομιλούσε ο 40χρονος λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία; Ανέφερε τα όσα έκανε; Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας; Ήταν το δικό του το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε; Γιατί είπε ψέματα στους υπεύθυνους της καφετέριας πως δεν μπορούσε να ειδοποιήσει ο ίδιος ταξί για να τον μεταφέρει στο σπίτι του;

Ο αδερφός του δράστη και αυτόχειρα λέει στο «Live News» ότι ο 40χρονος δεν συνομιλούσε μαζί του.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο».

Το γράμμα του 40χρονου δράστη & αυτόχειρα στη νέα του σύντροφο

Ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο «Live News πως ο 40χρονος» είχε αφήσει σε φίλη του ένα κλειστό γράμμα, με την παράκληση να το ανοίξει μετά τον θάνατό του.

Όλοι οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 40χρονου δηλώνουν άγνοια για τις προθέσεις του. Υποστηρίζουν πως δεν μίλησαν μαζί του τους χρόνους που καταγράφηκε να μιλάει από κινητό τηλέφωνο.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Ο αδερφός του 40χρονου ήταν εκείνος που σκέφτηκε πρώτος να πάει στο σημείο της αυτοκτονίας, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Με την αυτοκτονία του, ο 40χρονος πήρε μαζί όπως φαίνεται και μία σειρά από κρίσιμα στοιχεία για τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του. Για την ώρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε βοήθεια από δεύτερο πρόσωπο.