Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ ετοιμάζονται για τη μεγάλη «μάχη» του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθείτο βράδυ του Σαββάτου (25/04, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με έπαθλο το φετινό τρόπαιο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το απόγευμα της Παρασκευής (24/04) στις 18:45 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ, όπου θα μιλήσουν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, και ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης.

Μαζί τους θα βρεθούν και δύο ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες τους, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να δώσει το στίγμα για τον μεγάλο τελικό και το κλίμα που επικρατεί πριν τη σέντρα.

