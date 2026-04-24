Ο APON κυκλοφόρησε το music video για το νέο του τραγούδι Ρεμπέτικο, παρουσιάζοντας μια οπτικοποιημένη ιστορία με κινηματογραφική αισθητική και αναφορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Records και συνοδεύεται από ένα βίντεο που κινείται ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, συνδέοντας πρόσωπα και συναισθήματα μέσα από αφηγηματική προσέγγιση.

Με πρωταγωνιστή τον APON και τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο σε ρόλο – έκπληξη, το music video παρουσιάζει σε flashback μία ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα πάλκο, ωστόσο, παραμένει «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Ρεμπέτικο», σε μουσική και στίχους του ίδιου του καλλιτέχνη, συνδυάζει στοιχεία του παραδοσιακού ρεμπέτικου με σύγχρονη παραγωγή από τον IAMSTRONG και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο Ηχογένεια.