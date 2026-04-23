Η Ιωάννα Τούνη όπως έχει αποκαλύψει και παλαιότερα στα social media της πέρα από την δραστηριοποίηση της στα social media, την επιτυχημένη εταιρία της Bubblegun, η οποία έχει πολύ μεγαλό τζίρο, πλέον δραστηριοποιείται και στο κομμάτι των ακινήτων.

Συγκεκριμένα σε στόρη της ανέφερε σε στόρυ της:

“Καλωσήρθες στα σχεδόν έτοιμα σπιτάκια μου στο κέντρο της πόλης! Τα συνεργεία έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν μπει γυψοσανίδες, σποτάκια, πλακάκια και αναμονές και μένουν τα είδη υγιεινής που διαλέξαμε, κουζίνες και τα έπιπλα… Ανυπομονώ να σας κάνω tour όταν ολοκληρωθούν!» γράφει η ίδια στην ανάρτησή της, δείχνοντας πλάνα από την διαδικασία ανακαίνισης των σπιτιών.

Στην συνέχεια, σε δεύτερο βίντεο, ξεκαθαρίζει: «Γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεις κανένα νέο σπίτι, γι’ αυτό και εμείς τα ανακαινίζουμε όλα πλήρως ώστε να μοιάζουν ολοκαίνουργια! Όπως ακριβώς κάναμε πριν 5 χρόνια και με το δικό μου… Σίγουρα βλέποντας τα μπετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφο θα βγει το τελικό αποτέλεσμα… αλλά κάνε λίγη υπομονή και θα δούμε μαζί το before-after!».

Το 2021, η influencer αγόρασε ένα ακίνητο 170 τ.μ. στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, κοντά στην Αγία Σοφία. Ενώ σύμφωνα με την εκπομπή Buongioro πλέον μιλάμε για:

Η ίδια φαίνεται ότι ξεκινάει μια νέα “χρυσή” επιχειρηματική εποχή και φαίνεται πως μέσω social θα μας πάρει μαζί της σε αυτό το ταξίδι!