Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές και γεμάτες φάσεις της καριέρας της, με πέντε ταινίες να ετοιμάζονται για κυκλοφορία μέσα στο 2026, ανάμεσά τους και το πολυαναμενόμενο The Devil Wears Prada 2. Έτσι, το περιοδικό People αποφάσισε να ανακηρύξει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό ως την «Πιο Όμορφή στον Κόσμο» για φέτος.

Η επιλογή του περιοδικού σύμφωνα με το δημοσίευμά του, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρεί εφόσον, όπως έχει πει και η ίδια η Αν Χάθαγουεϊ, έχει βρει μια νέα ισορροπία στη ζωή της, πιο χαλαρή, πιο συνειδητή, πιο ελεύθερη.

Αν Χάθαγουεϊ: Από την τελειομανία στην αποδοχή

Όπως σημειώνει το περιοδικό, η Χάθαγουεϊ δεν κρύβει ότι για χρόνια υπήρξε ο πιο αυστηρός της κριτής. Στην αρχή της καριέρας της πίστευε πως όσο πιο σκληρή ήταν με τον εαυτό της, τόσο καλύτερη θα γινόταν ως καλλιτέχνις.

Όμως, όπως λέει, κάτι άλλαξε όταν μπήκε στη δεκαετία των 40: «σταμάτησα να θέλω να ζω μια άβολη ζωή. Ήθελα να φτάσω στο κομμάτι της χαράς», εξηγεί.

Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν αποτέλεσμα χρόνων πίεσης, δημόσιας έκθεσης και μιας συνεχούς προσπάθειας να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες, τόσο των άλλων όσο και των δικών της.

Μια καριέρα που δεν σταμάτησε ποτέ για την Αν Χάθαγουεϊ

Από το ξεκίνημά της με το «Ημερολόγιο μίας Πριγκίπισσας (The Princess Diaries)» μέχρι τις πιο απαιτητικές ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Μυστικό του Brokeback Mountain» και το «Οι Άθλιοι (Les Misérables)», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Χάθαγουεϊ κατάφερε να κινηθεί με άνεση ανάμεσα στο εμπορικό και το καλλιτεχνικό σινεμά.

Παράλληλα, συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές όπως το «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», ενώ συνέχισε να εξελίσσεται επιλέγοντας ρόλους που δοκιμάζουν τις δυνατότητές της.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο, καθώς επιστρέφει στον ρόλο της Andy Sachs στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία. Μαζί της επανενώνονται οι Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία ως «χαρούμενη» και «γεμάτη συγκίνηση», τονίζοντας ότι της δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει σε έναν γνώριμο κόσμο, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ωριμότητα.