Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για ακόμα μία υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων που φέρεται να αφορά εγκληματική οργάνωση και η οποία αποκαλύφθηκε από τις αρχές, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως .

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ολοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.