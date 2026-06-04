Για επτά χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να εκμεταλλεύονταν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερις εταιρικές οντότητες μεταδίδει η ΕΡΤ. Ένας εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Κοζάνης, καθώς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι μεταφέρονται στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης των επιδοτήσεων.

Το κατηγορητήριο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης τους και το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον προσώπων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερεύνηση οικονομικών στοιχείων και κατασχέσεις

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων τις επόμενες ημέρες. Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος έχει θέσει στο μικροσκόπιο και συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων, ελέγχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και πιθανές μεταφορές χρημάτων σε τρίτους.

Κατά τις έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν περίπου 6.800 ευρώ, δύο τυφέκια και 14 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία ανήκουν στον 14ο κατηγορούμενο. Ο τελευταίος εξετάζεται από τον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.

Οι αρχές έχουν επίσης κατασχέσει πλήθος τραπεζικών καρτών και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Το ψηφιακό υλικό αναμένεται να αποκαλύψει εάν υπήρχαν επαφές των μελών του κυκλώματος με άλλα άτομα στον νομό Κοζάνης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση της έρευνας και σε άλλες περιοχές.