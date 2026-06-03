Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας οδηγήθηκαν από το πρωί οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, αναμένεται και η μεταγωγή του διαχειριστή Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση.

Μεταξύ των συλληφθέντων στην Κοζάνη περιλαμβάνεται υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία, διευκολύνοντας την εκταμίευση προς τους εμπλεκόμενους.

Ο ρόλος του διαχειριστή από το Αγρίνιο

Ο συλληφθείς από το Αγρίνιο φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος, καθοδηγώντας τις ενέργειες των υπολοίπων. Ο συγκεκριμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένα άτομο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε 14.

Παράλληλα, στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων.

Η επιχείρηση «Θερισμός» και τα νέα στοιχεία

Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε δέκα ημέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η μία σύλληψη στο Αγρίνιο αφορά διαχειριστή ΚΥΔ, ενώ οι υπόλοιπες 13 έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.

Κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένας υπάλληλος ΚΥΔ που δεν έχει συλληφθεί. Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.

Η μέθοδος δράσης των μελών του κυκλώματος παραπέμπει σε εκείνη που είχαν χρησιμοποιήσει ομάδες που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι δράστες εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας παράνομες επιδοτήσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδή δήλωση.

Η συνέχεια της έρευνας

Οι 14 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί, μαζί με τη δικογραφία, στον εισαγγελέα Κοζάνης. Στη συνέχεια πρόκειται να μεταφερθούν στην Αθήνα, καθώς αρμόδια να αποφασίσει για την προφυλάκισή τους είναι η ευρωπαϊκή εισαγγελία.