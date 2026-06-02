Με τρεις προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα για την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγούνται στο φυλακή μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.

Με βάση την απόφαση ανακριτή και εντεταλμένου Ευρωπαίους εισαγγελέα άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, τέθηκαν σε κατ´ οίκον περιορισμό (οι δύο εξ αυτών σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών) ενώ ένας ακομα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Έτσι, μετά το τέλος των απολογιών, συνολικά έντεκα αφέθηκαν ελεύθεροι, τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι και άλλοι τρεις σε κάτ’ οίκον περιορισμό. Οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα, διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρηματος.

Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Την ίδια υπερασπιστική γραμμή είχε και η σύζυγός του που ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώσει για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της.

Άλλος κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε κι αυτός (επίσης του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος) ισχυρίστηκε ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. «Τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου», φέρεται να ανέφερε. «Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτέρ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμαχία με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται.