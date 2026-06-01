Οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν μέχρι στιγμής ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οι επτά φέρονται να έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον ότι έχουν σχέση με δράση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους προσκόμισαν στοιχεία, προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια και ως εκ τούτου ήταν νόμιμες και οι επιδοτήσεις που έλαβαν.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται, ενώ ένας εξ αυτών ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Στο μεταξύ αύριο (2/6) έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Μετά το τέλος της απολογίας τους, Ευρωπαίος ανακριτής και εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας θα αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.