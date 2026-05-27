Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019.

Η υπόθεση συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από Θεσσαλονίκη και Σέρρες, με αρκετούς εξ αυτών να συνδέονται μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς. Ενδεικτικό της φύσης της υπόθεσης είναι ότι σημαντικό ποσοστό των κατηγορουμένων δεν είχε επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα.

Ιεραρχημένη οργάνωση με πανελλαδική δράση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για δομημένο κύκλωμα με σαφή ιεραρχία, κατανομή ρόλων και επιχειρησιακή συνέχεια, το οποίο φέρεται να είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 317 άτομα, εκ των οποίων τα 302 φέρονται να έλαβαν παράνομες αγροτικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο μηχανισμό εκμετάλλευσης των διαδικασιών επιδότησης με στόχο το οικονομικό όφελος.

Επιχείρηση με 17 συλλήψεις και έρευνες σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης του λεγόμενου «ελληνικού FBI», πραγματοποιήθηκαν έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ παράλληλα ερευνήθηκαν οκτώ κατοικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Καθοριστικός, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να ήταν ο ρόλος δύο υπαλλήλων ΚΥΔ, με μία από τις επιχειρήσεις να επικεντρώνεται στον Λαγκαδά.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν κενά στους ελέγχους και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιδότησης.

Η βασική τους πρακτική στηριζόταν στον εντοπισμό αγροτεμαχίων που ήταν επιλέξιμα αλλά δεν είχαν δηλωθεί, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνταν ψευδώς σε αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπλοκή.

Από το 2022 και έπειτα, η οργάνωση φέρεται να τροποποίησε τη μεθοδολογία της, προσαρμόζοντας τις κινήσεις της ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό και να δυσκολεύει τους ελέγχους των αρχών.

Ρόλοι και δομή

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε συγκεκριμένη κατανομή ρόλων στο εσωτερικό της οργάνωσης. Έξι άτομα φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό εκτάσεων, άλλα μέλη παρείχαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων, ενώ ένα ακόμη τμήμα της ομάδας αναλάμβανε την υποβολή των ψευδών αιτήσεων επιδότησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σημαντικό μέρος των εμπλεκομένων δεν είχε καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο οργανωμένης εκμετάλλευσης του συστήματος επιδοτήσεων.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις αιφνίδιου πλουτισμού, με μέλη της οργάνωσης να προχωρούν σε αγορές οχημάτων και άλλες οικονομικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν πάνω από 302.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 οχήματα, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και θυρίδες, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής έρευνας για τη διακρίβωση του συνολικού παράνομου οφέλους.