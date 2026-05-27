Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άναψε νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο όχι μόνο το Ιράν αλλά και το Ομάν. Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσαν έντονη ανησυχία, καθώς ήρθαν σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνδιαχείρισης των Στενών του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν και προχώρησε σε ευθείες απειλές. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ομάν δεν «συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι», τότε «θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε».

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it. Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους στην ήδη τεταμένη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε πως τα Στενά του Ορμούζ «θα είναι ανοιχτά για όλους» και ότι «κανείς δεν θα το ελέγχει», προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «θα το επιβλέπουν». Στη συνέχεια επανήλθε με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τους ανατινάξουμε, το καταλαβαίνουν αυτό».

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Τραμπ

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μετά από πληροφορίες ότι Ιράν και Ομάν εξετάζουν σχέδιο κοινής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα πετρελαίου στον κόσμο. Ο Τραμπ εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχόταν ποτέ μια τέτοια συμφωνία στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι το Ιράν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και δεν έχει άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει με τις αμερικανικές απαιτήσεις. «Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά».

Ενεργειακές ισορροπίες και πυρηνικό ζήτημα

Επίσης, ο Τραμπ επανέλαβε πως προτεραιότητά του είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ερωτηθείς για πιθανές αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, εμφανίστηκε αδιάφορος, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλα ενεργειακά αποθέματα και πως «Αυτές οι τιμές θα πέσουν γρήγορα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθεί καμία συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει σε χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα, θέλοντας να αποκλείσει κάθε πιθανό «παράθυρο» διαφυγής για την Τεχεράνη.

Πολιτικές προεκτάσεις στις ΗΠΑ

Πιο ήπιους τόνους κράτησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Επιλέον, ο ίδιος ο Τραμπ πάντως φάνηκε να μην ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πολιτικές συνέπειες στο εσωτερικό των ΗΠΑ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αν και παραδέχθηκε ότι η σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν ίσως του δώσει πολιτική ώθηση, εμφανίστηκε χαλαρός, την ώρα που αναλυτές προειδοποιούν ότι οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να δώσουν δύσκολες μάχες για τον έλεγχο του Κογκρέσου.