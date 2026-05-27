Σημαντική αποκλιμάκωση στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα καταδεικνύουν στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, έως και τις 26 Μαΐου 2026.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θάλασσα, στη συστηματικότερη επιτήρηση των κρίσιμων διαδρομών, στην ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και στον στενότερο συντονισμό με τις συναρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Κεντρικό άξονα της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο Ναυτιλίας υπό τον Βασίλη Κικίλια αποτελεί η πρόληψη και η συνεχής επιτήρηση.

Μείωση 63% στις ροές από την Τουρκία

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή «Τουρκία – Ανατολικό Αιγαίο», όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Τα περιστατικά περιορίστηκαν από 330 σε 118.

Παρά το γεγονός ότι η μεταναστευτική πίεση στο Ανατολικό Αιγαίο παραμένει ενεργή, η μείωση κατά 63% δείχνει ότι η επιχειρησιακή δράση αποδίδει. Η συνεχής παρουσία του Λιμενικού, η ταχύτερη απόκριση και η συστηματική επιτήρηση έχουν συμβάλει σε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα.

Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η κατάσταση παραμένει πιο σύνθετη. Ωστόσο, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Την Τετάρτη, πάντως, στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου εντοπίστηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης λέμβος με 38 αλλοδαπούς. Σύμφωνα με το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης του Frontex. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 38 ατόμων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Ενίσχυση συνεργασίας με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κινηθεί με συγκεκριμένο σχέδιο και για τη νότια διαδρομή. Κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επισκέφθηκε τη Βεγγάζη, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, για επαφές με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη συγκράτηση των ροών στα λιβυκά παράλια.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μόνιμη παρουσία συνδέσμου του Λιμενικού στη Βεγγάζη για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται επίσης εκπαίδευση 35 στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής σε θέματα χρήσης και συντήρησης επιχειρησιακών μέσων.