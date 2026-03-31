Συγκλονίζουν κάποιες από τις καταθέσεις διασωθέντων για τους 22 νεκρούς μετανάστες από το Μπαγκλαντές, ανοιχτά από την Κρήτη στις 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το cretalive, όπως κατέθεσαν μετανάστες που επέζησαν, πετούσαν τους 22 άλλους στη θάλασσα αφού είχαν ξεψυχήσει, καταπονημένοι από το κρύο, την ασιτία και τη δίψα, αφού στο ταξίδι για μία καλύτερη ζωή, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο έξω από την Κρήτη.

Έξι ημέρες και έξι νύχτες βρίσκονταν στο έλεος της κακοκαιρίας, με τα πελώρια κύματα να καλύπτουν τη βάρκα τους, σημειώνει το cretalive.gr.

Πέθαιναν ένας-ένας και οι υπόλοιποι τούς σκουντούσαν να δουν αν ζούνε ή αν ήταν νεκροί. Και τότε η εντολή ήταν μία: «πετάξτε τους στη θάλασσα».

Όπως εκτιμούν λιμενικοί, η εντολή να τους πετάξουν στην θάλασσα είχε να κάνει με το να ελαφρύνει η βάρκα από το βάρος, γιατί είχε αρχίσει ήδη να βάζει νερά.