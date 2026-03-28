Σε συνέχεια των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καταγράφηκε νέο σοβαρό περιστατικό με λέμβο αλλοδαπών σε δυσχερή θέση ανοιχτά της Ιεράπετρας. Από την επιχείρηση διάσωσης περισυνελέγησαν 26 άτομα, ενώ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβαινόντων, 22 ακόμη έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού: «Τις μεσημβρινές ώρες στις 26-3-2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. Νότια της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η λέμβος είχε εκκινήσει τις βραδινές ώρες της 21.03.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί έξι (06) ημέρες στη θάλασσα χωρίς νερό και τρόφιμα. Κατά δήλωση των διασωθέντων, είκοσι δύο (22) άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών. Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια)».