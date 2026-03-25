Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε γειτονιά του Ηρακλείου σήμερα το πρωί (25/3), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας Αιγύπτιος εισέβαλε σε διαμέρισμα κρατώντας μαχαίρι και απείλησε δύο γυναίκες. Η ένταση έληξε όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να βγουν από το σπίτι τους μόλις έφτασε η αστυνομία. Ο δράστης, ωστόσο, επιχείρησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, προτού τελικά συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Λίγο αργότερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την ίδια γειτονιά ενημέρωσε τις αρχές ότι ο ίδιος άνδρας είχε εισβάλει νωρίτερα και στο δικό τους διαμέρισμα. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, τους είχε κλειδώσει και τους απειλούσε επίσης με μαχαίρι.