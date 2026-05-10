Σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση εντοπίζεται σε ρέμα που εκβάλλει στη λίμνη Βόλβη, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές, οι οποίοι κάνουν λόγο για «βόμβα στο οικοσύστημα». Στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, στον Προφήτη του δήμου Βόλβης, παρατηρούνται σκουρόχρωμα νερά με αφρούς και έντονη δυσοσμία, ενώ η πηγή των λυμάτων παραμένει άγνωστη.

Το συγκεκριμένο ρέμα ξεκινά από τον Σοχό, διέρχεται από τον Προφήτη και καταλήγει στην περιοχή του Σχολαρίου, δίπλα στη λίμνη Βόλβη. Η λίμνη αποτελεί φυσικό αποδέκτη και προστατευόμενη ζώνη Ramsar, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική αλιευτική δραστηριότητα.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι τα ψάρια και τα αμφίβια, όπως οι βάτραχοι, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από το ρέμα. Αποδίδουν την κατάσταση αυτή στη συνεχή ρύπανση και τη χημική επιβάρυνση του νερού, εκφράζοντας οργή και αγωνία για την περιβαλλοντική καταστροφή και τον κίνδυνο που απειλεί το υδάτινο και χερσαίο οικοσύστημα.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Βόλβης έχει πραγματοποιήσει αυτοψία, διαπιστώνοντας μεγάλες ποσότητες λυμάτων με εξαιρετικά έντονη και δυσάρεστη οσμή. Σε σχετική προειδοποίηση αναφέρεται ότι η ρύπανση ενδέχεται να επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα και το ευρύτερο οικοσύστημα της λίμνης.

Την ανησυχία ενισχύει το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πασχάλης Δεληβασίλης, δίπλα στο ρέμα λειτουργούν θερμοκήπια που παράγουν ντομάτες, αγγούρια και άλλα τρόφιμα, ενώ η ρύπανση, ιδιαίτερα μετά τις βροχές, παρασύρεται ορμητικά προς τη λίμνη Βόλβη.

Ο δήμος έχει σημάνει συναγερμό, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της προέλευσης των αποβλήτων και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, καθώς οι εικόνες από το ρέμα –με τα σκούρα, αφρισμένα νερά που καταλήγουν στη λίμνη– αποτυπώνουν μια εξελισσόμενη περιβαλλοντική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.