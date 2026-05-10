Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς η οικογένειά της ζητά τη διενέργεια επιπλέον τοξικολογικών εξετάσεων. Οι συγγενείς εκφράζουν την ανησυχία ότι η νεαρή ενδέχεται να είχε δεχθεί ουσία γνωστή ως «χάπι του βιασμού» πριν από τον θάνατό της.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες τοξικολογικές αναλύσεις έδειξαν παρουσία αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, δήλωσε στη Realnews ότι ζητούνται περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν κάποιοι έδωσαν στη νεαρή ουσίες που θα μπορούσαν να μειώσουν τις αντιστάσεις της.

Στις έρευνες προστέθηκε και η κατάθεση μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι, ύστερα από έξοδό της σε μπαρ στο Αργοστόλι, παρουσίασε πλήρη απώλεια μνήμης. Η ίδια θεωρεί πιθανό να είχε δεχθεί παρόμοια ουσία από τον 26χρονο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης.

Η οικογένεια της 19χρονης ζητά ακόμη να αναλυθούν όλα τα στοιχεία από τηλεφωνικές επαφές, μηνύματα και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι τελευταίες κινήσεις της Μυρτούς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική της απώλεια.

Σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του πατέρα της Μυρτώς, τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες έχουν εμφανιστεί στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας και φέρονται να έχουν αναφέρει, πως στο παρελθόν προσεγγίστηκαν από τα ίδια άτομα, που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης.

Οι γυναίκες αυτές υποστηρίζουν, ότι έζησαν μια παρόμοια ιστορία «παγίδευσης», καθώς όπως λένε, τις πλησίασαν δίνοντάς τους ναρκωτικά με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Μία από τις γυναίκες, μητέρα ενός μικρού παιδιού σήμερα, έχει ήδη μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία από το 2022, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους κατηγορούμενους της έβαλε ναρκωτική ουσία στο ποτό και την εκμεταλλεύτηκε.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις στο αίμα της 19χρονης εντοπίστηκε, πέρα από κοκαΐνη, ένα «κοκτέιλ» ουσιών που περιλάμβανε ινδική κάνναβη και αλκοόλ. Η κατανάλωσή τους φέρεται να έγινε την ίδια ημέρα του θανάτου της.

Ινδική κάνναβη – τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

Αλκοόλ: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

Κοκαΐνη: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

Ναλοξόνη (narcan) – ουσία που χορηγείται ως αντίδοτο για υπερκατανάλωση οπιοειδών

Η συγκέντρωση κοκαΐνης στα 2.264 ng/mL θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή της στη θανατηφόρα κατάληξη της νεαρής γυναίκας.