Οι φίλοι του Ολυμπιακού γεμίζουν για ακόμα μια φορά το «Γεώργιος Καραισκάκης» στο ματς με τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζουν ένα από το πιο εντυπωσιακά κορεό που έχουν γίνει ποτέ.

Χτες στο Μαρακανά, σήμερα στο «Γεώργιος Καραισκάκης» οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα γιορτάζουν την συμπλήρωση 40 χρόνων αδελφοποίησης τους και στο πλαίσιο αυτό, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, θα εμφανιστεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κορεό που έχουν εμφανιστεί ποτέ στο φαληρικό γήπεδο.

Εξάλλου οι φίλοι του Πειραιωτών ετοιμάζονται για ακόμα ένα sold out την φετινή σεζόν αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν νίκη και μόνο νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη για τον τίτλο και εμφανίζονται αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα ώστε να τα καταφέρουν.