Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, πραγματοποιώντας επιθέσεις με drones και βομβαρδισμούς πυροβολικού εναντίον ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία κατέρριψε συνολικά 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατός υπογράμμισε ότι η Μόσχα συνεχίζει να τηρεί την εκεχειρία παρά τις επιθέσεις.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία είχε νωρίτερα κατηγορήσει τη Ρωσία για παραβίαση της ίδιας συμφωνίας, κάνοντας λόγο για επιθέσεις με drones και περίπου 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης μέσα σε ένα 24ωρο, παρά την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.