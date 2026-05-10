Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα πλήξει αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον, την ίδια στιγμή, αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη διπλωματική της πρόταση.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση εναντίον κάποιου από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή καθώς και εναντίον εχθρικών πλοίων», ανέφερε το επιτελείο ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν. Ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε πως «πύραυλοι και drones στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουμε τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ».

Η νέα προειδοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά τις επιθέσεις αμερικανικού μαχητικού εναντίον δύο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που από τις 13 Απριλίου επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ανακοίνωσαν ότι τα δύο πλοία «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ιρανική στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ανταπέδωσε, ενώ η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δημοσιοποίησε ασπρόμαυρα βίντεο που δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει από τις πρύμνες των δύο τάνκερ μετά την καταστροφή των πηδαλίων τους.

Αναμονή απάντησης από την Τεχεράνη

Το Ιράν έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI ότι αναμένει «πολύ σύντομα» την απάντηση του Ιράν, ενώ είχε ήδη αναφέρει πως περίμενε να λάβει «γράμμα» μέσα στη νύχτα. Παράλληλα, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ συναντήθηκε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αφού προηγουμένως είχε συνομιλήσει με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Το Κατάρ, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ιράν, συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και χώρες ή κινήματα της περιοχής, όπως η Χαμάς.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε αμφιβολίες για τη βούληση των ΗΠΑ να επιδιώξουν διπλωματική λύση, τονίζοντας πως «η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων και οι πολλαπλές παραβιάσεις της εκεχειρίας εγείρουν υποψίες για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς».

Ανησυχία για την αγορά ενέργειας

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, αν και το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έκλεισε την εβδομάδα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «προτοποθετήσει» αντιτορπιλικό στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας με τη Γαλλία για τη διασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών στο στενό του Ορμούζ, μόλις επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πετρελαιοκηλίδα περίπου πενήντα τετραγωνικών χιλιομέτρων ανοικτά της ιρανικής νήσου Χαργκ, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού τερματικού της χώρας. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Συρράξεων και Περιβάλλοντος, η έκταση της πετρελαιοκηλίδας «μειώθηκε» χθες, ενώ ο επικεφαλής της επιτροπής ενέργειας του ιρανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμιά επίσημη πληροφορία περί διαρροής πετρελαίου κοντά στη νήσο Χαργκ».

Κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου

Στον Λίβανο, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνεχίζουν τις καθημερινές εχθροπραξίες, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά του Ισραήλ, έφεδρος στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πλήγμα drone της Χεζμπολά στο βόρειο τμήμα της χώρας. Νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο κρατών, που παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολά αντιτίθεται σθεναρά στον διάλογο, κατηγορώντας τη λιβανική κυβέρνηση ότι «παραδίδεται» άνευ όρων.

Από τις 2 Μαρτίου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.750 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων.