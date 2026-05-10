Η πρόσφατη, τελευταία συνεργασία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στην μικρή οθόνη φέρνει… θύελλες, καθώς αστυνομικοί στο Μαϊάμι κατέθεσαν μήνυση κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity των δύο αμερικανών σταρ, που έφερε στην πλατφόρμα του Netflix τη σειρά The Rip.

Oι αξιωματικοί του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ κατέθεσαν μήνυση κατά της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Ιανουάριο, «αμαυρώνει την επαγγελματική τους φήμη και τους παρουσιάζει ως διεφθαρμένους». Η ταινία αντλεί έμπνευση από μια πραγματική υπόθεση ναρκωτικών του 2016 στη Νότια Φλόριντα, όπου οι αστυνομικοί Τζόναθαν Σαντάνα και Τζέισον Σμιθ είχαν εξαρθρώσει ένα κύκλωμα στο Μαϊάμι Λέικς, κατάσχοντας το αστρονομικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι δύο αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η κινηματογραφική μεταφορά παραποιεί τα γεγονότα, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα ότι οι ίδιοι οικειοποιήθηκαν μέρος των χρημάτων. «Όταν χρησιμοποιείς τον τίτλο “The Rip” (Η Αρπαγή), υπονοείς ότι κάποιος έκλεψε κάτι. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο» δήλωσε ο Σαντάνα, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η ταινία, δέχεται συνεχώς κατηγορίες για κλοπή.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών, Ιγνάσιο Άλβαρεζ, είναι καταπέλτης εναντίον της παραγωγής, δηλώνοντας ότι οι πελάτες του παρουσιάζονται ως επίορκοι. «Απεικόνισαν τους αστυνομικούς ως βρώμικους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διεφθαρμένους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η μήνυση υποστηρίζει ότι η ταινία προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην υπόληψη των αξιωματικών, οι οποίοι στην πραγματικότητα επιτέλεσαν το καθήκον τους με απόλυτη ακεραιότητα στη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών στην ιστορία της περιοχής.

Εκτός από το θέμα της δυσφήμησης, η νομική πλευρά των αστυνομικών εγείρει και ζητήματα οικονομικής φύσεως. Η μήνυση αναφέρει, ότι οι Σμιθ και Σαντάνα θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι για την ταινία, δεδομένου ότι η ιστορία βασίζεται στη δική τους δράση. Αντ’ αυτού, οι παραγωγοί επέλεξαν να συνεργαστούν με έναν άλλον αστυνομικό, ο οποίος, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν είχε καμία απολύτως συμμετοχή στην πραγματική επιχείρηση του 2016. Η πλευρά των αστυνομικών διεκδικεί αποζημίωση για τη χρήση της ιστορίας τους αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ταινία The Rip εξοργίζει τη Νότια Φλόριντα. Μέσα σε μια εβδομάδα από την κυκλοφορία της ταινίας στην πλατφόρμα streaming, ο δήμαρχος της Χαϊαλία, Μπράιαν Κάλβο, και ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής δήλωσαν ότι η ταινία παρουσίασε άδικα την έκτη πολυπληθέστερη πόλη στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντα ως «ένα επικίνδυνο μέρος για να ζει κανείς και έδειξε ασέβεια στις αρχές επιβολής του νόμου, παρά τα πραγματικά γεγονότα στα οποία βασίζεται η ταινία και συμβαίνουν στις λίμνες του Μαϊάμι». «Αυτή η ταινία είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο του προσωπικού επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Κάλβο στο WSVN.