Ένα τραγικό όσο και περίεργο δυστύχημα στα Χανιά σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/5), όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 80χρονος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο όταν, για άγνωστο λόγο, έπεσε από περιστρεφόμενη σκάλα, με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.