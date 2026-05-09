Η ΑΕΚυπέστη σοκαριστική ήττα στην παράταση από τη Ρίτας με 92-86, σε έναν τελικό που είχε έντονη δραματική εξέλιξη. Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 20 πόντους, όμως δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, επιτρέποντας στους Λιθουανούς να επιστρέψουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ΑΕΚ εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων, με τη Ρίτας να εκμεταλλεύεται την ψυχολογική της ώθηση και να φτάνει στην ανατροπή, στερώντας από την ελληνική ομάδα τον τίτλο του Basketball Champions League.

Ο Λουκόσιουςμε τρίποντο έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση, εκεί όπου ο Γκουντάιτις, έκανε μεγάλη «ζημιά».

Η εξέλιξη του ματς

Η Ένωση μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, με τον Χαραλαμπόπουλο να ανοίγει τον δρόμο από νωρίς και τον Μπάρτλεϊ να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φτάνοντας γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νάναλι επίσης συνέβαλε σημαντικά, με την ΑΕΚ να «χτίζει» σταδιακά διαφορά που έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους (55-35), δείχνοντας να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Σάκοτα συνέχισε με υψηλή ένταση, στηριζόμενη στην άμυνα και στην επιθετική συνέπεια του Νάναλι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα και εικόνα απόλυτου ελέγχου.

Η εικόνα όμως άλλαξε στην επανάληψη. Η Ρίτας άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με συνεχόμενα καλάθια, βρίσκοντας ρυθμό από τον Λεκαβίτσιους και τον Σμιθ, ενώ η ΑΕΚ σταδιακά έχασε τη συγκέντρωσή της. Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι έγινε πραγματικό θρίλερ, με τη διαφορά να μειώνεται συνεχώς και τον Λουκόσιους να ισοφαρίζει με μεγάλο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα (80-80), στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ρίτας εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική, εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική της ώθηση και έφτασε στη μεγάλη ανατροπή, «κλέβοντας» τον τίτλο μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε το ματς με πικρή γεύση παρά την εξαιρετική της εκκίνηση.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

