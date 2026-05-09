Η Ένωση μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, με τον Χαραλαμπόπουλο να ανοίγει τον δρόμο από νωρίς και τον Μπάρτλεϊ να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φτάνοντας γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νάναλι επίσης συνέβαλε σημαντικά, με την ΑΕΚ να «χτίζει» σταδιακά διαφορά που έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους (55-35), δείχνοντας να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Σάκοτα συνέχισε με υψηλή ένταση, στηριζόμενη στην άμυνα και στην επιθετική συνέπεια του Νάναλι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα και εικόνα απόλυτου ελέγχου.

Η εικόνα όμως άλλαξε στην επανάληψη. Η Ρίτας άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με συνεχόμενα καλάθια, βρίσκοντας ρυθμό από τον Λεκαβίτσιους και τον Σμιθ, ενώ η ΑΕΚ σταδιακά έχασε τη συγκέντρωσή της. Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι έγινε πραγματικό θρίλερ, με τη διαφορά να μειώνεται συνεχώς και τον Λουκόσιους να ισοφαρίζει με μεγάλο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα (80-80), στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

SIMAS LUKOSIUS WITH ONE OF THE CLUTCHEST PERFORMANCES OF ALL TIMES 🤯 4 TRIPLES IN CLUTCH TIME, GAME TYING SHOT 🔥 HE OWNS THE GAME 🤯#BASKETBALLCL | @RYTASVILNIUS pic.twitter.com/ti7OJT7RbS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ρίτας εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική, εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική της ώθηση και έφτασε στη μεγάλη ανατροπή, «κλέβοντας» τον τίτλο μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε το ματς με πικρή γεύση παρά την εξαιρετική της εκκίνηση.