Η ΑΕΚυπέστη σοκαριστική ήττα στην παράταση από τη Ρίτας με 92-86, σε έναν τελικό που είχε έντονη δραματική εξέλιξη. Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 20 πόντους, όμως δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, επιτρέποντας στους Λιθουανούς να επιστρέψουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.
Δημοφιλή
- 1
Χανταϊός: Εντοπίστηκε ο «ασθενής μηδέν» στο κρουαζιερόπλοιο - Ποιος είναι
- 2
Ανατροπή στη νευροεπιστήμη: Ο εγκέφαλος δεν παίρνει αποφάσεις όπως νομίζαμε
- 3
Σοκάρει υπόθεση εξαπάτησης από γνωστή δικηγόρο - Απέσπασε περίπου 15.000 ευρώ από οικογένεια που έχασε το σπίτι
- 4
Metallica: «Τρελάθηκαν» οι σεισμογράφοι από τα Ρίχτερ στο ΟΑΚΑ - Προειδοποιήση για μεταλλικό... τσουνάμι
- 5
Η ανατριχιαστική στιγμή που η τουρμπίνα αεροπλάνου «ρουφάει» άνθρωπο στο αεροδρόμιο του Ντένβερ
- 6
Ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αγγλία και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμ
- 7
Εξουδετερώθηκαν 100 κιλά εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα - «Είχε δύο αισθητήρες σπασμένους» -
- 8
To Ιράν πνίγεται από τον ναυτικό αποκλεισμό και στρέφεται στους σιδηροδρόμους της Κίνας για να επιβιώσει
- 9
Φωτιά και Metal στο ΟΑΚΑ: Μάγεψαν το κοινό τους οι Metallica - Συγκλονιστική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ
- 10
Ασυνήθιστη παρέμβαση στα επείγοντα: Δάχτυλο στον πρωκτό έσωσε τη ζωή 29χρονου ασθενή
Η 12άδα της ΑΕΚ για τον τελικό κόντρα στη Ρίτας
Η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί πλήρης στον μεγάλο τελικό του BCL απέναντι στη Ρίτας, που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα στις 21:00. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ωστόσο επέλεξε να αφήσει εκτός 12άδας τον Πετσάρσκι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, […]
Στο στόχαστρο Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι ο Άλφα Ντιάλο
Ο Άλφα Ντιάλο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό «γρανάζι» για τη Μονακό, έχοντας καθοριστική παρουσία στην ανοδική πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague. Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη σεζόν, με τις εμφανίσεις του να τραβούν το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει του καλοκαιριού. Όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την […]
Γκόρντον Χέρμπερτ: Η στιγμή με τους παίκτες της Μπάγερν που δεν θα ξεχάσει ποτέ
Ο Γκόρντον Χέρμπερτ αποκάλυψε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή από το τέλος της παρουσίας του στην Μπάγερν Μονάχου, μιλώντας για τη στήριξη που δέχθηκε από παίκτες της ομάδας σε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της καριέρας του. Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, εξηγώντας πώς βίωσε εκείνη […]
Γιασικεβίτσιους μετά την πρόκριση της Φενέρ: «Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε… καρδιακό»
Η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 94-90 στην παράταση και πλέον θα διεκδικήσει ξανά το ευρωπαϊκό στέμμα που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι. Μετά τη μεγάλη πρόκριση, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Αφού […]
Η ανάρτηση του Δημήτρη Κοντού για Κέντρικ Ναν: «Δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά»
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague και πλέον η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Μία ημέρα μετά το Game 4 στο ΟΑΚΑ, ο General Manager των «πρασίνων», Δημήτρης Κοντός, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν. «Ο Κέντρικ Ναν δεν […]