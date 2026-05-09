Η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί πλήρης στον μεγάλο τελικό του BCL απέναντι στη Ρίτας, που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα στις 21:00.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ωστόσο επέλεξε να αφήσει εκτός 12άδας τον Πετσάρσκι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Ρίτας: Μαρτσιουλιόνις, Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλις, Κάρολαϊν, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας, Σμιθ, Παλιουκένας.