Ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για νέα εισιτήρια ενόψει του τελικού του BCL κόντρα στη Ρίτας.
Ακόμα πιο κιτρινόμαυρο θα είναι -όπως αναμενόταν- το «Palau Municipal d’Esports» στον τελικό του BCL. Διότι, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για τη «μάχη» του Σαββάτου (9/5, 21:00) με τη Ρίτας.
Η ανακοίνωση
Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.
Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.
Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/