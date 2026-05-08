Ερωτώμενες από κάποιο φίλαθλο της ομάδας για την ηλικία τους, απάντησαν με άνεση: 82 και 80, αναφωνώντας αμέσως «πάω να δω τη Μάνια», εννοώντας την Πενιαρόλ.

Οι περισσότερες κυρίες στην ηλικία τους προτιμούν να κάθονται στο σπίτι, βλέποντας τηλεόραση. Εκείνες, όμως, επιλέγουν να ταξιδεύουν στη Λατινική Αμερική ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα.

Την ανυστερόβουλη αγάπη τους για τον κιτρινομάυρο σύλλογο, όπως φαίνεται, τίποτα δεν μπορεί να τη νικήσει, ούτε ο χρόνος…