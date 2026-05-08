Από ένας απλός προλετάριος, πρωταγωνιστής των αστραφτερών γηπέδων της Premier League. Η ιστορία του Τζέιμι Βάρντι έχει ειπωθεί και διαβαστεί ουκ ολίγες φορές, συγκινώντας επανειλημμένα τους φίλους του ποδοσφαίρου. Ο θρύλος της Λέστερ, που νέος δούλευε σε εργοστάσιο, δεν παράτησε ποτέ τα όνειρά του.

Αγωνιζόμενος σε ομάδα της πέμπτης κατηγορίας της Αγγλίας, κέρδισε το εισιτήριο για τις επαγγελματικές λίγκες του Βρετανικού Νησιού. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τις «αλεπούδες» ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Δοξάστηκε και λατρεύτηκε από το κοινό, γινόμενος σύμβολο του συλλόγου, καθώς παρέμεινε στην ομάδα παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες.

Την πανέμορφη ιστορία του Άγγλου διεθνή δεν θα μπορούσε να μην ενδιαφέρει την πλατφόρμα του Netflix. Η παραγωγή της διάσημης εταιρείας, που τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει στα ντοκιμαντέρ αθλητικού περιεχομένου, δεν γινόταν να αφήσει την πολυτάραχη ζωή του Βάρντι ανεκμετάλλευτη. Η συνεργασία τους λοιπόν όχι μόνο βρίσκεται σε ισχύ, αλλά θα προβληθεί και πολύ σύντομα.

Συγκεκριμένα, στις 12 Μαΐου το εν λόγω ντοκιμαντέρ θα βρίσκεται διαθέσιμο προς θέαση με τίτλο: «Untold UK: Τζέιμι Βάρντι».