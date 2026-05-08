«Πείτε του ότι νίκησε»: έτσι τιτλοφορεί το τελευταίο του άρθρο ο διευθυντής της ισπανικής La Vanguardia Ζόρντι Ζουάν, αναφερόμενος φυσικά στον πρόεδρο Τραμπ και τον πόλεμο κατά του Ιράν που εξαπέλυσε χωρίς προετοιμασία, χωρίς στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Οι περισσότεροι αναλυτές είχαν επισημάνει από την αρχή ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε από τον τυχοδιωκτισμό του Νετανιάχου και τον προσωπικό του ναρκισσισμό.

Ξεκίνησε έναν πόλεμο με την πεποίθηση ότι θα καθάριζε όσο γρήγορα καθάρισε με τη Βενεζουέλα, μπλόφαρε στέλνοντας στην περιοχή αεροπλανοφόρα και στρατιώτες, έστειλε σε διαπραγματεύσεις έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει διπλωματία, ξαναμπλόφαρε απειλώντας ότι θα συνοδεύσει όλα τα πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ κι όποιος τολμάει ας τον εμποδίσει, κι όταν είδε τα σκούρα άρχισε να ψάχνει με κάθε τρόπο μια διέξοδο.

Το μόνο εμπόδιο τώρα στον τερματισμό του πολέμου είναι ο εγωισμός του. Oτι θα τον αποκαλέσουν TACO («Trump always chickens out»), ότι θα του πουν πως αφήνει το Ιράν ακόμη πιο επικίνδυνο απ’ όσο ήταν, ότι ο Σι θα τον κοιτάξει στην επικείμενη συνάντησή τους με μια ελαφρά ειρωνεία. Ολα αυτά είναι αλήθεια, αλλά για να μη συνεχιστεί αυτή η άσκοπη περιπέτεια που έχει στείλει την τιμή της ενέργειας στα ύψη ας μαζευτούν όλοι οι εχέφρονες ηγέτες και ας ηχογραφήσουν ένα μήνυμα που θα λέει «Θείε Ντόναλντ, νίκησες, και επιπλέον είσαι ο εξυπνότερος απ’ όλους»!

Ο Πούτιν βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση με τον Τραμπ, μια θέση που στο σκάκι λέγεται «Τσούγκτσβανγκ» (Zugzwang): κάθε κίνηση που κάνει επιδεινώνει την κατάστασή του. Οπως γράφει στο τελευταίο τεύχος του Economist ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος της ρωσικής κυβέρνησης, ο ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τον πόλεμο για να διατηρήσει την εξουσία του και το σύστημα που δημιούργησε, αλλά τώρα, για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν οι συγκρούσεις, οι Ρώσοι αρχίζουν να φαντάζονται ένα μέλλον χωρίς αυτόν. Κι αυτό, για τέσσερις λόγους.

Πρώτον, επειδή το κόστος αυτού του πολέμου σε πληθωρισμό, φόρους, απαγορεύσεις και εγκατάλειψη των υποδομών μεγαλώνει διαρκώς. Δεύτερον, επειδή οι ελίτ που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Ρωσία μαζί με τα κεφάλαιά τους ζητούν την τήρηση κάποιων κανόνων. Τρίτον, επειδή η Ρωσία έχει βυθιστεί σε μια κρίση ταυτότητας. Τέταρτον, επειδή η κοινωνία καλείται να είναι νομιμόφρων χωρίς να μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Αντίθετα όμως με τον Τραμπ, ο Πούτιν δεν σκοπεύει να συνθηκολογήσει. Δεν έχει άλλωστε μπροστά του κι αυτόν τον μπελά των δημοκρατιών που λέγεται εκλογές. Στην αυριανή του ομιλία στην Κόκκινη Πλατεία, θα ορκιστεί ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να ξεπαστρέψει όλους τους Ουκρανούς. Να γιατί το μήνυμα που θα έπρεπε να του σταλεί από τους ηγέτες της Δύσης είναι «Βλαδίμηρε, έχασες». Αρκεί το μήνυμα να είναι πειστικό.