Η διεύρυνση πρέπει να γίνει χωρίς face control, διακήρυσσε η προεδρική πλευρά. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει με reality check, ανταπαντούν πλέον ανοιχτά οι απέναντι. Ενστάσεις για τα πρόσωπα τα οποία στρατολογεί η αρμόδια επιτροπή, ή ο ίδιος ο αρχηγός, διατυπώνονται από την ανακοίνωση της πρώτης φουρνιάς συμπαρατασσόμενων με το ΠΑΣΟΚ.

Η φήμη του επαναπατρισμού της Θεοδώρας Τζάκρη, όμως, χωνεύεται πιο δύσκολα κι από την επιστράτευση του Φαραντούρη. Εξού κι οι διαφωνίες ακούστηκαν στη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου. Εκείνοι που σκέφτηκαν να καλωσορίσουν πίσω στη Χαριλάου Τρικούπη την εθνομητέρα, η οποία εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ το μακρινό 2013 (αγνοώντας, μάλιστα, τις αντιπάθειες που είχε προλάβει να προκαλέσει λόγω του «εριστικού χαρακτήρα» της πριν καν φύγει), φαίνεται να υπολόγισαν μόνο ό,τι έχει τη δυνατότητα να φέρει στο κόμμα: τους πιστούς ψηφοφόρους που την ακολουθούν σε όποια κομματική στέγη κι αν πηγαίνει, όπως επισημαίνουν γνώστες της λειτουργίας της πράσινης κομματικής κουζίνας.

Δεν ζύγισαν, δηλαδή, αν η ανάκτηση μιας βορειοελλαδίτικης έδρας αξίζει τη ζημιά που το πολιτικό της βιογραφικό θα έκανε στο αφήγημα της αξιόπιστης εναλλακτικής διακυβέρνησης. Θεωρητικά, η ανδρουλακική υπόσχεση, πως το καταστατικό όριο των πέντε βουλευτικών θητειών θα τηρηθεί, της κλείνει την πόρτα.

Μοτίβο

Ωστόσο, το γεγονός, πως χρειάστηκε να διεξαχθεί αυτή η κουβέντα για την υποδοχή της ή όχι, υποδηλώνει ότι έχει υιοθετηθεί ένα μοτίβο προσέλκυσης στελεχών που δεν σχεδιάστηκε προσεκτικά. Η επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι θα κληθούν να τοποθετήσουν το πασοκικό λάβαρο σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές δεν γίνεται με το αφτί αλλά με το μάτι.

Δεν εξετάζεται, τόσο τι πρεσβεύουν (τι έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν και τι λένε τώρα) οι άσωτοι ή νεόκοποι σοσιαλδημοκράτες, όσο ο επικοινωνιακός ντόρος που μπορεί να κάνουν οι ειδήσεις αλλεπάλληλων προσχωρήσεων στο ΠΑΣΟΚ. Η ποιότητα θυσιάζεται για χάρη της ποσότητας με την ελπίδα ότι έτσι θα επικρατήσει το Κίνημα στον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα. Οταν τα κριτήρια στρατολόγησης δεν είναι συγκεκριμένα και αυστηρά, πάντως, υπάρχει κίνδυνος να ξεβάψουν πάνω στο κόμμα οι μεταγραφές του, αντί να υπηρετήσουν τη στρατηγική ανοίγματός του.

Ο αντίλογος όσων είναι έτοιμοι να δεχθούν πίσω οποιονδήποτε θέλει την πολυσυλλεκτικότητα να αποτελεί βασική προϋπόθεση της ενίσχυσης της δύναμης του ΠΑΣΟΚ – όπως συνέβαινε στις εποχές της κυριαρχίας του, εξηγούν. Σύμφωνοι, αλλά 11.500 ψήφοι στην Πέλλα δεν ισοδυναμούν με μεγαλύτερη απήχηση της παράταξης έξω απ’ τα στενά της όρια.