Στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο 2027, για να δώσει εκλογικό ορίζοντα στον οποίο η ΝΔ θα πρέπει «να μιλήσει με την κοινωνία». Ενας από τους βουλευτές του, όμως, είχε απορίες πιο συγκεκριμένες και πετάχτηκε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Πότε οι εκλογές πρόεδρε; Μετά τη ΔΕΘ;». Και ο Μητσοτάκης, ανασηκώνοντας τους ώμους και τα χέρια με τρόπο που παραπέμπει στο γνωστό meme, απάντησε: «Ε, σίγουρα μετά τη ΔΕΘ». Η συζήτηση είναι υπαρκτή γενικά εντός της ΚΟ, για το αν οι εκλογές απέχουν 5 μήνες ή έναν χρόνο.

Ονοματολογία

Στα γαλάζια πηγαδάκια, ένα από τα θέματα που συζητιόταν ήταν και το όνομα του επόμενου γραμματέα της ΝΔ – θέση που παραμένει ακέφαλη μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οσοι βρέθηκαν χθες ανάμεσα στους βουλευτές διαπίστωσαν πως τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το αν ο γραμματέας θα είναι και βουλευτής ή θα επιλεγεί ένα στέλεχος του κόμματος χωρίς τη σχετική ιδιότητα (μικρότερη απόδοση, πάντως, μοιάζει να έχει το πρώτο σενάριο). Οι ωτακουστές δεν έμειναν εκεί: το αφτί τους πήρε και ονόματα που ψιθυρίζονται ως ενδεχόμενοι υποψήφιοι για τη θέση – μεταξύ άλλων, του Βασίλη Σπανάκη και του Γιώργου Στύλιου.

Μόνο γαλάζιοι

Επειδή οι συνεδριάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν είναι και τόσο συχνές, αλλά βασικά επειδή σπάνια είναι τόσο ενδιαφέρουσες, οι νεοδημοκρατικές παρουσίες κυριάρχησαν στο κτίριο της Βουλής: τα υπόλοιπα κόμματα, ελλείψει κάποιας σοβαρής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, τους άφησαν σχεδόν μόνους τους να κατακλύζουν το καφενείο, το εντευκτήριο και τους διαδρόμους – ή τελοσπάντων, οι σχετικοί παρόντες περιορίστηκαν στα γραφεία τους. Μόνο κυβερνητικοί βουλευτές και δημοσιογράφοι συζητούσαν, όπου γύριζε το μάτι να κοιτάξει. Και αυτό ήταν ένα κατόρθωμα από μόνο του, δεδομένου πως κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης δεν ήταν πολλές οι φορές που άνοιξε η πόρτα της Ολομέλειας.

Εκτός Καταλόγου

Στις έξι ώρες που έμειναν εντός της αίθουσας δεν υπήρξε ούτε ένα διάλειμμα, μια παύση από την προσεκτικά μελετημένη διαδικασία κατά την οποία κάθε βουλευτής έπαιρνε τον λόγο για ένα πεντάλεπτο (οργάνωση που ακούω πως ζήλεψαν και στελέχη άλλων κομμάτων, που θα προτιμούσαν ένα παρόμοιο μοντέλο να υπάρχει και σε λιγότερο πειθαρχημένες παρατάξεις, σε συνεδριάσεις όλων των επιπέδων). Ενδεικτικό της προσοχής που έδιναν στους ομιλητές οι βουλευτές, πάντως, και στη διάθεση που είχαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση (και να καταγράψουν τις σπόντες και τις αιχμές), είναι πως ακόμα και τα break για τουαλέτα ήταν σύντομα σε χρόνο. Και πως υπήρξαν τοποθετήσεις εκτός του καταλόγου των εγγεγραμμένων ομιλητών.

Απορία

Οταν είσαι ωσεί παρών στις γαλάζιες συνεδριάσεις, είσαι και ωσεί δελφίνος;