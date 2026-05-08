Η λειψυδρία «χτυπά» ακόμη ένα ελληνικό νησί. Αυτή τη φορά σειρά είχε η… πράσινη «πεταλούδα του Αιγαίου», η οποία κηρύχθηκε επισήμως τη Δευτέρα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση, μάλιστα, ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΑΕΥ και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και θα έχει τρίμηνη διάρκεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες υδροδότησης του νησιού.

Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην αρχή, δε, της τουριστικής σεζόν; Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι οι Αρχές αναγνωρίζουν πως υπάρχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος για την επάρκεια νερού και την καθημερινή λειτουργία της περιοχής. Από την άλλη, αυτό δεν μεταφράζεται στο ότι «το νερό τελείωσε», αλλά ότι τα αποθέματα ή οι υποδομές έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο και απαιτούνται άμεσα μέτρα για να αποφευχθούν διακοπές ή σοβαρές συνέπειες. Και συνήθως η έκτακτη ανάγκη επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις χωρίς τις συνηθισμένες χρονοβόρες διαδικασίες.

Σε ανακοίνωση, λοιπόν, που εξέδωσε η δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζεται πως τα αποθέματα νερού επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η υδροδότηση συνεχίζεται κανονικά και παρακολουθείται διαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Και η ανακοίνωση συνεχίζει με την παρότρυνση προς τους κατοίκους να κάνουν «συνετή χρήση του νερού, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα των πόρων μας».

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομηνέας, από τις αρχές Φεβρουαρίου – τότε που κι άλλες περιοχές «μπήκαν» σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης – είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί και η Αστυπάλαια. «Είναι αλήθεια πως το φράγμα κατεβαίνει συνεχώς. Αυτό που ζητήσαμε και τότε και πλέον τώρα μπορούμε να το υλοποιήσουμε είναι να επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα ενισχύσει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα την επάρκεια νερού στο νησί μας κι ενόψει καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε πως ο αριθμός των ανθρώπων στο νησί τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολλαπλάσιος: από 1.400 που είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, φτάνουμε τις 8.000», υπογραμμίζει ο Ν. Κομηνέας.

Στη λίστα Πάτμος, Λέρος

Η Αστυπάλαια, βέβαια, δεν είναι το μόνο νησί που έχει μπει στην… έκτακτη αυτή λίστα. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Νοέμβριο το υπουργείο κήρυξε επισήμως την Πάτμο και τη Λέρο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της οξείας λειψυδρίας που έπληττε τα δύο νησιά, ενεργοποιώντας ένα ειδικό πλαίσιο άμεσων παρεμβάσεων. Μάλιστα, για την Πάτμο το ειδικό καθεστώς έλαβε παράταση για επιπλέον τρεις μήνες.

Στο μεταξύ, πριν από τρεις μήνες ολοκληρώθηκε και η διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας της Σύμης, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Οπως είχε τονίσει ο δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, παρά τις βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, η Σύμη δεν έχει φράγμα να κρατήσει τα νερά. «Αντίθετα, έχουμε τις αφαλατώσεις. Εμείς παίρνουμε τη θάλασσα και την κάνουμε νερό. Οπότε, βρέχει – δεν βρέχει, εμείς από τη θάλασσα θα πάρουμε νερό για να το κάνουμε πόσιμο. Το κόστος είναι τεράστιο, αλλά είναι και θέμα λειτουργίας των μηχανημάτων, καθώς έχουν τεράστιες φθορές. Εχουμε τρεις μονάδες αφαλάτωσης από το 2009. Η Σύμη δέχεται 831.000 επισκέπτες τον χρόνο. Αυτές οι τρεις μηχανές παράγουν 2.500 κυβικά ημερησίως».

Εχει εξηγήσει, δε, και τον λόγο για τον οποίο το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Πέρυσι αλλάξαμε τη μία, αλλά φέτος πρέπει να αλλάξουμε και τις άλλες δύο. Κυρίως γι’ αυτόν τον λόγο μπήκαμε σε έκτακτη ανάγκη. Χρειαζόμαστε καινούργια μηχανήματα με λιγότερα προβλήματα, με μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό που εργάζεται στις αφαλατώσεις, αλλά και να έχουμε και το νερό έτσι ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες, όπως και εμείς οι ίδιοι που μένουμε εδώ να έχουμε πόσιμο νερό».