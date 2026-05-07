Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι σοκαριστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου σχετικά με τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, τα οποία έχουν γραφτεί στο Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο δήμαρχος Βόλου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό NEO 103,3 FM, αναφέρθηκε στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, όπως η πυρκαγιά στο Μάτι, οι πλημμύρες στη Μάνδρα, η εμπρηστική επίθεση στη Marfin και φυσικά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό που προκάλεσε τον μεγαλύτερο σχολιασμό ήταν η σύγκριση που έκανε ανάμεσα στα γεγονότα αυτά και η τοποθέτησή του για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η πλατεία Συντάγματος.

Ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε ενοχλημένος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη φράση: «Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί». Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι το μνημείο για τους νεκρούς των Τεμπών βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και όχι στο Σύνταγμα. Όπως είπε, «Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμαι εκεί; Από πού κι ως πού ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων. Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι», σημειώνοντας πως η εικόνα αυτή «δεν τιμά» τη χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε: «Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το Κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργός, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή».

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον πολιτικό διάλογο, με πολλούς να τις χαρακτηρίζουν ακραίες και προκλητικές απέναντι σε μια από τις πιο τραυματικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.