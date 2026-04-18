Ο Αχιλλέας Μπέος, μέσω ανάρτησής του στα social media, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία της αναμέτρησης του Βόλου με τον Άρη. Ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλών, ο οποίος μάλιστα δέχθηκε και κάρτα από τον ρέφερι κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 στη Θεσσαλονίκη, άφησε αιχμές και «έβγαλε» παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή στον προσωπικό του λογαριασμό. Τα λόγια του Αχιλλέα Μπέου «Άκουσε και ο διαιτητής του αγώνα Αρης – Βόλος την παροιμία «Χε…ε μέσα Πολυχρόνη, που δεν γίναμε…» και το… έκανε! Καταστρέφοντας ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδια και αλλοιώνοντας προκλητικά και ετσιθελικά το τελικό του αποτέλεσμα.

Είναι άδικο να γίνεται μια συνολική προσπάθεια για την βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από πολλά χρόνια και σε όλα τα επίπεδα, και να υπάρχουν διαιτητές σαν τον Πολυχρόνη που να αλλοιώνουν αποτελέσματα και να ακυρώνουν προσπάθειες ποδοσφαιριστών που δικαιούνταν κάτι καλύτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο εν λόγω διαιτητής όχι μόνο μας αδίκησε αλλά μας υπέβαλε σε χειρουργική επέμβαση. Ειδικά στο 60ο λεπτό όπου ο Πολυχρόνης αλλά και ο varistas Τζήλος δεν απέβαλαν τον Xόνγκλα σε χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Κάργα. Ντροπή σου Πολυχρόνη αλλά και σε εσένα Λανουά που συνεχίζεις να τον κρατάς στους πίνακες.

Ήρθε η ώρα κύριε Λανουά, αν έχεις λίγη τσίπα, το καλοκαίρι να μας αδειάσεις τη γωνιά…».