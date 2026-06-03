Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ένα φιλόδοξο σχέδιο επένδυσης για το οικονομικό έτος 2027, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στρατιωτικών και στην αναζωογόνηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον Πιτ Χέγκσεθ, από το συνολικό ποσό των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα 90 δισεκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για την ανακαίνιση στρατώνων και εγκαταστάσεων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η χρηματοδότηση αυτή «θα εξαλείψει όλους τους υποβαθμισμένους και ακατάλληλους στρατώνες».

Αυξήσεις στους μισθούς και στήριξη των οικογενειών

Οι στρατιωτικοί θα δουν σημαντικές αυξήσεις ανάλογα με τον βαθμό τους:

7% αύξηση για τους βαθμούς Ε-5 και κατώτερους

για τους βαθμούς Ε-5 και κατώτερους 6% αύξηση για τους βαθμούς από Ε-6 έως Ο-3

για τους βαθμούς από Ε-6 έως Ο-3 5% αύξηση για βαθμούς Ο-4 και ανώτερους

Επιπλέον, προβλέπονται 35 εκατομμύρια δολάρια για ισχυρότερα συστήματα υποστήριξης των οικογενειών. Αυτό περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη της στρατιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο το Tricare να γίνει πιο ελκυστικό από το Medicare. Παράλληλα, ενισχύονται οι παιδικοί σταθμοί, τα προγράμματα για νέους, τα στρατιωτικά σούπερ μάρκετ και τα σχολεία.

Μέριμνα για τις μετακινήσεις και την εργασία των συζύγων

Δημιουργούνται ειδικές ομάδες εργασίας για τις μόνιμες μετακινήσεις προσωπικού και δίνεται οικονομική στήριξη σε πρωτοβουλίες για την επαγγελματική αποκατάσταση των συζύγων των στρατιωτικών. Στόχος είναι οι μετακινήσεις λόγω μετάθεσης να γίνονται πιο ομαλά.

Ο στόχος: ετοιμότητα και φροντίδα

«Η φροντίδα των στρατιωτών μας δεν είναι απλώς το σωστό που πρέπει να κάνουμε. Έίναι ζήτημα ετοιμότητας», τόνισε ο κ. Χέγκσεθ ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής. «Όταν οι μαχητές μας ξέρουν ότι οι οικογένειές τους είναι ασφαλείς και φροντισμένες, μπορούν να παραμείνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στην αποστολή τους».

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση αυτή ως την απόλυτη εφαρμογή της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η μεγάλη χρηματοδότηση θα βελτιώσει ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των στρατευμάτων, θα αποκαταστήσει τους ετοιμόρροπους στρατώνες και θα θέσει την αμυντική βιομηχανία σε πόλεμο.