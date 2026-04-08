Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το Πεντάγωνο, αναφερόμενος στην εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

.@SecWar: “Iran begged for this ceasefire — and we all know it… Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield.” pic.twitter.com/huttMUpSV9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

«Το Ιράν ικέτευσε γι’ αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Hegseth: Iran has been a threat for 47 years… no longer. Not on our watch. pic.twitter.com/RV2kFBWDdi — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Επίσης, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ σημείωσε ότι για 47 χρόνια το Ιράν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει πλέον».

Παράλληλα, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι «διαμόρφωσε αυτή τη στιγμή».

«Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη»

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδίωξε την εξέλιξη αυτή, καθώς – όπως ανέφερε – «έχει πλέον εξαντληθεί».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι: «Το κορυφαίο κράτος στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία αποδείχθηκε εντελώς ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον λαό του ή το έδαφός του».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν αποδέχθηκε την εκεχειρία υπό «ισχυρή πίεση», εκτιμώντας ότι οδηγήθηκε στη συμφωνία προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η ιρανική πλευρά δεν αποδεχόταν τους όρους της Ουάσιγκτον, οι επόμενοι στόχοι θα περιλάμβαναν ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες, καθώς και κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή τέτοιων υποδομών θα απαιτούσε δεκαετίες για να αποκατασταθούν, γεγονός που όπως είπε οδήγησε την ιρανική ηγεσία στην επιλογή της συμφωνίας.

Tέλος, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τη δυνατότητα να πλήξει άμεσα την οικονομία του Ιράν, ωστόσο επέλεξε να επιδείξει επιείκεια.