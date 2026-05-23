Θέση για το πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four πήρε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της Euroleague τόνισε πως ήταν θέμα της πλατφόρμας που συνεργάζεται η λίγκα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλα λύθηκαν και οι οπαδοί της Φενέρ μπήκαν κανονικά στο γήπεδο, ζητώντας τους παράλληλα και συγγνώμη.

Oι δηλώσεις του Ντέγιαν Μποντιρόγκα:

«Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας και την οργανωτική επιτροπή για την αφοσίωσή τους ώστε να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου στην Αθήνα και όποτε επιστρέφω νιώθω σαν στο σπίτι μου. Βλέπετε σε κάθε γωνιά της πόλης πόσο ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ και με τι πάθος. Αύριο θα έχουμε μια ακόμη γιορτή του μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα».

Για την ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα».

Για το αν προτιμά σειρές ή Final 4 και αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή:

«Μου αρέσει περισσότερο το Final 4. Πιστεύω πως η κανονική περίοδος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι σαν τα play-offs, κάθε παιχνίδι μετρά. Το Final 4 είναι δύο ματς, τρία ματς, αλλά επιβεβαιώνουν και ό,τι έκανε μια ομάδα μέσα στη σεζόν. Τι ποιότητα έδειξαν μέσα στη σεζόν. Στο τέλος πιστεύω πως κερδίζει η καλύτερη ομάδα».