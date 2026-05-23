Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με έδρα το Κιλκίς και είχε εξαπατήσει δύο στοιχηματικές εταιρείες, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ηλικίας 35, 33, 32 και 31 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και τη νομιμοποίηση εσόδων. Περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για απλή συνέργεια, απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Η δράση της οργάνωσης

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, αποκαλύπτοντας ότι η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, με δομημένη ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα.

Κεντρικό ρόλο είχε ένας 31χρονος, ο οποίος χρησιμοποιούσε παράνομα παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων που στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη. Παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο αθλητικά γεγονότα, εντόπιζε εσφαλμένες αποδόσεις («λάθη trader» ή «off prices») και τοποθετούσε στοιχήματα μέσω πολλαπλών λογαριασμών.

Η μέθοδος απέβλεπε στην εκμετάλλευση της δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), στη λήψη bonus εγγραφής από τις στοιχηματικές εταιρείες και στη διατήρηση συνεχούς παικτικής δραστηριότητας, ακόμη κι όταν κάποιοι λογαριασμοί απενεργοποιούνταν λόγω ύποπτης δραστηριότητας.

Ο ρόλος των συνεργών

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση τρίτων προσώπων, που παραχωρούσαν τους λογαριασμούς τους ή δημιουργούσαν νέους για την εξυπηρέτηση της παράνομης δράσης. Ο 35χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, φέρεται να προμήθευε τον 31χρονο με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, ώστε να μην εντοπίζεται η δραστηριότητα από τις εταιρείες.

Μετά τη συμφωνία με τα τρίτα πρόσωπα, ο 31χρονος κατέθετε χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ως αρχικό κεφάλαιο για στοιχηματισμό. Τα ποσά αυτά μεταφέρονταν στους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση στοιχημάτων, με τα τρίτα πρόσωπα να λαμβάνουν ποσοστό επί των κερδών ή εφάπαξ αμοιβή.

Τα κέρδη παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση, είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση. Εκτιμάται ότι από τον Δεκέμβριο του 2025, τα κέρδη της οργάνωσης υπερβαίνουν τις 170.000 ευρώ.

Παράλληλη οικονομική έρευνα

Από οικονομική έρευνα προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα του 31χρονου ξεκίνησε ήδη από το 2023, όταν διαπιστώθηκε μεγάλη ροή πιστώσεων στον τραπεζικό του λογαριασμό από πολλούς τρίτους. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων έως το 2025 ξεπερνούσε τις 66.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο 31χρονος φέρεται να συμμετείχε και σε άλλη εγκληματική ομάδα, η οποία διαχειριζόταν δύο μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού στην ελληνική επικράτεια. Παρείχε πρόσβαση σε υποψήφιους παίκτες, αποκομίζοντας όφελος από τα χαμένα στοιχήματα και αποδίδοντας τα κέρδη στους νικητές, λειτουργώντας ουσιαστικά ως στοιχηματική εταιρεία.

Κατασχέσεις και δικαστική εξέλιξη

Σε έρευνες σε οικίες και κατάστημα κατασχέθηκαν 15 κινητά τηλέφωνα, 8.130 ευρώ, φορητός υπολογιστής, 31 κάρτες SIM, τραπεζική κάρτα, χειρόγραφες σημειώσεις, συσκευασίες SIM, δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης, πέντε χάρτινες συσκευασίες και μια συσκευή «topbox».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.