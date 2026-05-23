Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, με τον γιο του, Τζόναθαν Άντικ, να αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Η δικαστής του Μαρτορέλ, Ρακέλ Τιέρνο Γκαλβάν, στην απόφαση προφυλάκισης του 45χρονου, απαριθμεί «σειρά ενδείξεων» που τον καθιστούν ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, ανάμεσα στα στοιχεία βρίσκεται η εξαφάνιση «υπό περίεργες συνθήκες» του iPhone 14 που είχε μαζί του ο κατηγορούμενος την ημέρα του περιστατικού στο Μονσεράτ.

Η αλλαγή συσκευής έγινε στις 26 Μαρτίου, όταν ο Τζόναθαν έστειλε μήνυμα μέσω WhatsApp από τον υπολογιστή του στη γραμματέα της Mango, ενημερώνοντάς την ότι του είχαν κλέψει το κινητό. Λίγο αργότερα ενεργοποίησε νέο iPhone 16 Pro.

Το κινητό και το ταξίδι στον Ισημερινό

Οι κινήσεις του παλιού και του νέου τηλεφώνου εξετάστηκαν από τις Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το 48ωρο επαγγελματικό ταξίδι του Τζόναθαν Άντικ στο Κίτο του Ισημερινού και την αναφορά περί κλοπής της συσκευής.

Στο Κίτο δεν καταγράφηκε καμία δήλωση απώλειας ή κλοπής, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κινητό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στον Ισημερινό. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έφυγε από την Ισπανία.

Για τους ερευνητές, η «ύποπτη» απουσία σήματος αποτελεί επιπλέον στοιχείο, με την εκτίμηση ότι η συσκευή ίσως καταστράφηκε πριν από το ταξίδι.

Το νέο κινητό παραδόθηκε στην αστυνομία στις 9 Σεπτεμβρίου, κατόπιν δικαστικής εντολής, με τον Τζόναθαν Άντικ να συνεργάζεται πλήρως και να παρέχει τους κωδικούς πρόσβασης.

Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος κλήθηκε να παραδώσει τη συσκευή, ωστόσο ο δικηγόρος του τον συμβούλεψε να μην το πράξει χωρίς σχετική εντολή.

Η σχέση πατέρα και γιου

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, ο Τζόναθαν απάντησε μόνο στις ερωτήσεις της υπεράσπισης, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή τηλεφώνων αποτελεί συνήθη πρακτική ασφαλείας στην εταιρεία Mango και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του.

Οι Αρχές, με τη βοήθεια εξωτερικών τεχνικών, επιχείρησαν να ανακτήσουν τα μηνύματα WhatsApp από το νέο κινητό, καθώς διέθεταν ήδη τις συνομιλίες μεταξύ πατέρα και γιου πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Η δικαστής αναφέρει ότι τα μηνύματα αποκαλύπτουν μια προβληματική σχέση, αλλά και «πιέσεις» και «συναισθηματικό εκβιασμό» που φέρεται να ασκούσε ο Τζόναθαν στον πατέρα του για οικονομικά ζητήματα.

Η υπεράσπιση απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία των συνομιλιών και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιότερα μηνύματα.

Ο Τζόναθαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι η σχέση του με τον πατέρα του είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αναφερόμενος σε κοινές συνεδρίες με Γερμανίδα θεραπεύτρια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην απόφαση της δικαστή.

Η υπεράσπιση σκοπεύει να παρουσιάσει ως αποδεικτικό στοιχείο ένα οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη, στο οποίο συμμετείχε όλη η οικογένεια Άντικ λίγο πριν από την τραγωδία.

Η δικογραφία και οι αντιφάσεις

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο μονοπάτι Les Feixades, περίπου δέκα λεπτά αφότου πατέρας και γιος ξεκίνησαν την πεζοπορία. Ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό, ενώ ο Τζόναθαν φέρεται να κάλεσε πρώτα την πρώην σύντροφο του πατέρα του και δύο λεπτά αργότερα το 112.

Μισή ώρα μετά, δύο ορειβάτες άκουσαν τις φωνές του Τζόναθαν και τον πλησίασαν. Βλέποντάς τον σε κατάσταση σύγχυσης, χρησιμοποίησαν το κινητό του για να καθοδηγήσουν τις Αρχές στο σημείο. Οι καταθέσεις τους, ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία, καθώς δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες της πτώσης.

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν ανέλαβε νέα δικαστής τον Ιούνιο του 2025. Σε αντίθεση με το αρχικό στάδιο, υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο γιος του θύματος δεν περιέγραψε με ακρίβεια τα γεγονότα.

Στη δικογραφία καταγράφονται αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει η τεχνική έκθεση της αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία τα ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης ενδέχεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα, ώστε να παρουσιαστεί ως «μοιραίο γλίστρημα».