Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς συνέτριψε με 4-0 τη Λυών στον τελικό του Women’s Champions League που διεξήχθη στο Όσλο, κατακτώντας έτσι το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο αγώνας

Η αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ, όμως υπήρξαν στιγμές έντασης και ευκαιρίες. Στο 12’, η Μπαρτσελόνα συνδυάστηκε ωραία από αριστερά προς τα δεξιά, με την Χάνσεν να κλέβει την μπάλα από τη Μπασά, να κινείται από τη δεξιά πλευρά και να γυρίζει προς τον άξονα, όπου η Πουτέγιας έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 15’ η Λυών βρήκε προσωρινά δίχτυα με τη Χιπς από κοντά, όμως μετά την παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 34’ η Πουτέγιας «έσπασε» την μπάλα στην Παγιόρ, η οποία σούταρε με το δεξί από το όριο της περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Παρά την πίεση και των δύο ομάδων, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 55’, όταν βγήκε σε γρήγορη αντεπίθεση, η Πουτέγιας βρήκε την Παγιόρ μέσα στην περιοχή και εκείνη εκτέλεσε με το δεξί για το 1-0. Στο 69’ η Παγιόρ πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με κοντινή προβολή, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα τίτλου στην ομάδα της.

Στο 90’ η Παραγιουέλο πέτυχε το 3-0 με δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και στο 90’+4’ επανέλαβε το ίδιο, ξανά με αριστερό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και ολοκληρώνοντας τον απόλυτο θρίαμβο των «μπλαουγκράνα».

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Κολ, Παρέδες, Λεόν, Παραγιουέλο, Γκρέιαμ, Πουτέγιας, Πατρί, Σεραζόρντι, Παγιόρ, Μπατλ, Μπρουγκτς.

ΛΥΩΝ: Έντλερ, Λόρενς, Ρενάρ, Ένγκεν, Μπάτσα, Χιπς, Ντουμόρνεϊ, Γιοάνες, Μπέτσο, Χέγκερμπεργκ, Μπραντ.