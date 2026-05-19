Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως προχωρά δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, με ισπανικά δημοσιεύματα να τη συνδέουν με τον Μάικ Τζέιμς.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη συμφωνήσει με τους Καταλανούς, παρά το γεγονός ότι ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία, καθώς όλα δείχνουν πως θα αναλάβει τη Dubai BC.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ολοκληρώσει αρκετές κινήσεις για την επόμενη σεζόν, προσθέτοντας στο ρόστερ της τους Μόουζες Ράιτ, Τζος Νέμπο και Ολιβιέ Νκαμούα, με τον Τζέιμς να αποτελεί μία ακόμα σημαντική προσθήκη.

Παρόλα αυτά, ο πρώην σταρ της Μονακό δεν ήταν εξαρχής η βασική επιλογή των «μπλαουγκράνα» για τη θέση του οργανωτή. Η πρώτη περίπτωση που εξέτασαν ήταν εκείνη του Σιλβέν Φρανσίσκο, όμως ο Γάλλος γκαρντ επέλεξε να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης στο NBA.

Στη συνέχεια, η Μπαρτσελόνα ασχολήθηκε με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, ωστόσο το έντονο ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων για τον νεαρό άσο δυσκόλεψε σημαντικά την υπόθεση και οδήγησε τους Καταλανούς σε άλλες λύσεις.