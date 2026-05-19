Η ελληνική οικονομία πάει καλά, έχει πλεόνασμα 5 δισ. ευρώ και δεν υπάρχει ανάγκη για επιβολή έκτακτης φορολόγησης στις τράπεζες, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Τύπου.

Αναφερόμενος στην Allianz o Παύλος Μυλωνάς είπε ότι γίνεται μια νέα αρχή στο bancassurance και τα κέρδη γρήγορα θα πάνε στα 80 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία απόκτησης του 30% της Allianz από την ΕΤΕ θα ανακοινωθεί σε 2-3 εβδομάδες και από το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα ξεκινήσει η διάθεση προϊόντων από το δίκτυο της ΕΤΕ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, ο Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι δεν είναι ορατό. Τάχθηκε υπέρ της της τραπεζικής ενοποίησης, τονίζοντας ότι «αν θέλουμε να δουλέψει η ΕΕ δεν μπορεί να δουλεύουμε με κλειστά σύνορα».

Το προσεχές Σαββατοκύριακο είναι κομβικό για την Εθνική καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάπτωσης των συστημάτων της τράπεζας στο Core Banking της τράπεζας. Πρόκειται, όπως είπε ο Π. Μυλωνάς, για μια μεγάλη επένδυση που φέρνει την ΕΤΕ μπροστά από τον ανταγωνισμό. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις, άνω των 2,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό που εντείνεται λόγω και των ψηφιακών τραπεζών, όπως η Revolut. Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν τον μεγαλύτερο φόβο για τον Παύλο Μυλωνά, όπως άλλωστε συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς, ενώ «θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και παραμείνουμε έτσι για έναν χρόνο», όπως είπε.

Οι επικεφαλής Οικονομικών της G7 στο Παρίσι

Οι επικεφαλής Οικονομικών των βιομηχανικών χωρών της G7 συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι χθες Δευτέρα για διήμερες συνομιλίες με στόχο τη σφυρηλάτηση ενιαίου μετώπου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τις οικονομικές προοπτικές παγκοσμίως. Η Γαλλία, η οποία προεδρεύει επί του παρόντος αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο, καθώς οι εμπορικές διαμάχες που πυροδοτούνται και από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδεινώνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η μείωση της εξάρτησης από τα τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών της Κίνας βρίσκεται επίσης στην κορυφή της ατζέντας. «Αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις – πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προφανώς, πολυμερείς ανισορροπίες που δεν είναι βιώσιμες και τα διακυβεύματα σχετικά με τις σπάνιες γαίες, τα κρίσιμα υλικά και την αναπτυξιακή βοήθεια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκούρ.

Σημείωσε ιδιαίτερα το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ, την έλλειψη τεχνολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη και τις προσπάθειες της Κίνας να αντιμετωπίσει την πτώση των καταναλωτικών δαπανών και την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που έχει ωθήσει τις εταιρείες της να στραφούν στις αγορές του εξωτερικού. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, όταν ρωτήθηκε στο G7 αν ανησυχεί για ξεπούλημα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, απάντησε: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!».

NextEra: Συμφωνία με την Dominion

Η NextEra Energy έκλεισε συμφωνία με την ανταγωνίστριά της Dominion Energy για να δημιουργήσει κολοσσό ενέργειας αξίας 420 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κίνηση που γίνεται σε μια εποχή αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία, η τέταρτη μεγαλύτερη όλων των εποχών σύμφωνα με την LSEG, θα δημιουργήσει αμερικανικό γίγαντα κοινής ωφέλειας με πελατειακή βάση άνω των 10 εκατομμυρίων κατοικιών και επιχειρήσεων που εκτείνονται από τη Φλόριντα έως τη Βιρτζίνια.

Η NextEra θα καταβάλει το ισοδύναμο σχεδόν 76 δολαρίων ανά μετοχή για την Dominion στο πλαίσιο συμφωνίας που αποτιμά τα ίδια κεφάλαια του ομίλου σε περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για premium 23% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Αυτό υποδηλώνει επιχειρηματική αξία σχεδόν 124 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 56,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέη. Η συγχώνευση θα βοηθήσει τη NextEra να επεκτείνει την κυριαρχία της από την έδρα της στη Φλόριντα όπου το τμήμα Florida Power & Light εξυπηρετεί περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες, σε άλλες πολιτείες όπου η Dominion έχει περίπου 3,6 εκατομμύρια πελάτες.

«Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο μπαμ»

Για την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση περί σύγκλισης με την υπόλοιπη ευρωζώνη, μίλησε ο Γκίκας Χαρδούβελης, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. «Πριν από την κρίση οι πολιτικοί τσακώνονταν για το πόσο γρήγορα θα συγκλίνουμε με την ΕΕ», υπενθύμισε, για να παρατηρήσει ότι η λέξη «σύγκλιση» έχει χαθεί από το λεξιλόγιο και να προσθέσει ότι «πρέπει να κάνουμε το μεγάλο “μπαμ” για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα ήθελα να είναι παραπάνω, 5%-6% και όχι 2% τον χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό».

Τραμπ αναδημοσιεύει Παπασταύρου

Σε αναδημοσίευση στο Truth Social της συνέντευξης του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News για την ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Στ. Παπασταύρου παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ενισχύσει συστηματικά τη θέση της στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και διασυνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και περιορισμού της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.